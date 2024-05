Il sogno oppure il fallimento Bruges-Fiorentina - partita spartiacque Italiano si affida a tutti i big

(Di martedì 7 maggio 2024) Firenze, 7 maggio 2024 – “Peccato che non ci posso essere, ma ho la speranza che tutto vada bene. Abbiamo già vinto l’andata e possiamo giocare sapendo che siamo forti e bravi anche noi. Con la massima concentrazione e con il cuore per tutta laè possibile portare una gioia a Firenze, ai tifosi e un pò anche a me". Il presidente Commisso chiude con un messaggio chiaro il suo intervento ai canali ufficiali del club viola, prima di tornare negli Stati Uniti. Non c’era bidi ulteriori motivazioni, perché la, nella sua completezza, ha bene in chiaro quanto sia determinante ladi domani in Belgio. Quasi sette mesi in apnea, tra alti e bassi, respirazioni a singhiozzo o boccate di ossigeno, tutto con un solo obiettivo ben vivo nella mente: garantirsi un’altra serata da protagonisti e lottare ...

Uno dei temi forti dell’imminente Gran Premio di Spagna di MotoGP è rappresentato dalla presenza in pista di Dani Pedrosa , il quale beneficerà di una wild card , proprio come avvenuto nel 2023. Dodici mesi orsono, il centauro di Sabadell lasciò ...

Il Latina in campo alle 20.30: a Taranto serve l’impresa - Il Latina in campo alle 20.30: a Taranto serve l’impresa - L'inizio di un viaggio o la fine del sogno. Questa sera sapremo se il Latina Calcio 1932 potrà continuare il percorso che porta in serie B oppure, come accaduto un anno fa, scendere ...

Affari tuoi, Amadeus appare in sogno alla concorrente «con un pacco in mano» - Affari tuoi, Amadeus appare in sogno alla concorrente «con un pacco in mano» - Nel corso delle varie stagioni di Affari Tuoi ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, ma forse Amadeus in sogno delle concorrenti non lo avevamo mai sentito comparire. Eppure è ...

Torino Femminile, continua il sogno Serie C: granata in semifinale - Torino Femminile, continua il sogno Serie C: granata in semifinale - Un imperativo che le granata fanno proprio, senza badare ai conti che le avrebbero viste qualificate con un 1-0, un 2-1 oppure in ogni caso con due gol di scarto. Il Toro di Battaglino lotta e alla ...