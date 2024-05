Bruges-Fiorentina - Dodo salva Terracciano poi traversa di Kouame Diretta 1-0

Brugge-Fiorentina: Viola a caccia della seconda finale di Conference consecutiva, Bonaventura in dubbio, gioca Belotti - Brugge-Fiorentina: Viola a caccia della seconda finale di Conference consecutiva, Bonaventura in dubbio, gioca Belotti - La squadra di italiano arriva in Belgio forte del 3-2 dell'andata, tutti a disposizione tranne il centrocampista italiano che è ancora in forse, al suo ...

Biglietti finale Conference League 2024, quando escono e dove comprarli: i prezzi - Biglietti finale Conference League 2024, quando escono e dove comprarli: i prezzi - La Conference League 2024 si prepara per la grande finale di Atene: tutte le informazioni sui biglietti, i costi e dove acquistarli ...

Internazionali d'Italia, «Ecco che succede quando passa Jannik»: fan in delirio per Sinner nonostante il forfait - Internazionali d'Italia, «Ecco che succede quando passa Jannik»: fan in delirio per Sinner nonostante il forfait - (LaPresse) Nonostante l’infortunio che gli impedirà di partecipare agli Internazionali d’Italia, i fan del Foro Italico sono in delirio per Jannik Sinner. Quando il campione ha raggiunto la sede del t ...