Borse - seduta brillante nel segno delle trimestrali Milano in testa con le banche

(Di martedì 23 aprile 2024) L’allentarsitensioni in Medio Oriente continua a sostenere i listini in Europa e negli Stati Uniti. L’attenzione si sposta sulle: corre General Motors dopo i conti, attesa per i numeri di Tesla. A Piazza Affari bene Tim nel giorno dell’assemblea che vota la lista del cda uscente, Labriola confermato ad. Yen ai minimi da 34 anni, petrolio in rialzo

La diretta da Wall Street | Borse Usa positive in apertura. Spotify vola dopo i dati del primo trimestre. Cinque titoli da monitorare - Apple in calo dopo i dati delle vendite in Cina. General Motor corre grazie agli utili sopra le stime. JetBlue Airlines affonda in seguito ai dati trimestrali deludenti. Spotify in rally grazie a risu ...milanofinanza

Borsa ultime notizie: Europa sugli scudi con tech e sanitari. A Milano occhi su Tim, Ivs in orbita dopo Opa Lavazza - Le trimestrali spingono in rialzo le Borse europee, con Milano maglia rosa. A Piazza Affari corre Tim nel giorno dell'assemblea, sull'ottovolante Saipem. Spread in ribasso, rendimenti misti nelle aste ...firstonline.info

Borsa: Europa tonica a meta' seduta, Milano e Madrid (+1,4%) le migliori - Saipem inverte rotta e sale del 2,07%. Bene Tim e Nexi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - Viaggiano toniche le Borse europee a meta' seduta che consolidano i rialzi segnati in avvio. Il Ftse ...borsaitaliana