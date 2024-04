Borsa | Milano chiude in rialzo con le banche | giù Leonardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ladi(+0,72%)in, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dalle, con gli analisti che vedono un trimestre ancora tonico grazie al contesto di tassi alti. Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta in calo a 143 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende di 3 punti base al 3,90% Nel listino principale corre la Popolare di Sondrio (+5,7%). In luce anche Bper (+2,8%), Unicredit (+2,2%), Banco Bpm e Mps (+1,9%) e Intesa (+1,4%). Acquisti sul settore del lusso, dopo i conti di Lvmh e con gli analisti che vedono una ripresa della Cina. Sale Moncler (+2,3%) e Cucinelli (+1,3%), in attesa dei conti. In ordine sparso l'energia con il prezzo del petrolio in calo. InEni (+0,9%) e Tenaris (+0,5%) mentre è debole ...