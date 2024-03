Biasin | «Lautaro Martinez? Errore di valutazione! Gol sempre»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024)sarà impegnato alle 3.45 (ora italiana) nell’amichevole fra Argentina e Costa Rica, partita che completa la sosta per le nazionali., in attesa del match, commenta le dichiarazioni del Toro. LA RISPOSTA – Lunedì,ha risposto ad Alessandro Costacurta che segnalava come – a suo avviso – non abbia fatto gol nelle partite che contano. Fabrizio, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, sta col capitano dell’Inter: «Io credo che ci sia stata un’incomprensione, undi. Io credo che, in realtà, chi ha visto l’ultima stagione e mezza disi sia reso conto che le prestazioni raramente siano mancate, al di là dei gol. Anche nell’ultima europea, costata ...