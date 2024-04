Benevento | al Teatro Comunale torna il Sannio Music Fest Winter Edition

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon ilri, dopo la pausa pasquale, il grande jazz alVittorio Emanuele di. Protagonista del concerto di sabato 20 aprile sarà LINO VOLPE con lo spettacolo ‘FUORI STANDARD canzoni & storie di jazz’. Il cantautore napoletano ria esibirsi dal vivo con uno spettacolo completamente rinnovato. Il jazz, vecchio amore di tutta la vita di Lino, è reinterpretato ed arrangiato in maniera completamente nuova attraverso un lavoro di riscrittura dei testi in italiano. Standard’s intramontabili come Basame Mucho, Night in Tunisia, So What e tanti altri, prendono nuova vita, rindo di fatto alla loro forma ...