Piantala | la domanda su Benedetta Porcaroli manda in tilt Scamarcio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un'intervista ad altissima tensione e una reazione inattesa. Riccardoha deciso di raccontarsi alla giornalista di Repubblica Giulia Santerini ed è stato ospite del format Metropoli Extra per la promozione del suo nuovo film “Sei fratelli”. Tutto stava filando liscio. Poi, però, lasulla vita privata dell'attore l'ha fatto sbottare. "Sei innamorato?", ha chiesto in maniera diretta lei per sapere qualcosa sulla relazione connon ci ha pensato due volte e ha risposto: "Sì". Quando Santerini ha cercato di fare luce sul nome della fortunata, lui non si è trattenuto. "Perché mi stai facendo questa? Dovresti saperlo già. Lo sanno tutti tranne te, quindi non rispondo. Lei si chiama ...

"Dai piantala! Cosa vuoi, il certificato". Scamarcio perde le staffe per la domanda sulla fidanzata - "Dai piantala! Cosa vuoi, il certificato". scamarcio perde le staffe per la domanda sulla fidanzata - Riccardo scamarcio ha perso le staffe durante un'intervista, quando la giornalista gli ha chiesto chi fosse la sua fidanzata. Attimi di imbarazzo ...

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli allo stadio Olimpico per Roma-Juventus: flash dei tifosi, non si nascondono più - Riccardo scamarcio e Benedetta Porcaroli allo stadio Olimpico per Roma-Juventus: flash dei tifosi, non si nascondono più - Non che ce ne fosse bisogno, ma Riccardo scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno scelto la partita Roma-Juve allo stadio Olimpico domenica 5 maggio per suggellare il loro rapporto, che i due cercano str ...

Riccardo Scamarcio, la domanda su Benedetta Porcaroli lo manda in tilt: "Piantala" - Riccardo scamarcio, la domanda su Benedetta Porcaroli lo manda in tilt: "piantala" - scamarcio non ci ha pensato due volte e ha risposto ... "Io però della notizia ho bisogno", ha replicato la giornalista. "Dai su piantala...Cosa vuoi Il certificato di matrimonio No, non siamo ...