Europa League | ecco le designazioni arbitrali per Bayer Leverkusen-Roma e Atalanta-Marsiglia

Designato l'arbitro per la semifinale di ritorno in programma giovedì a Leverkusen NYON (SVIZZERA) - Sarà Danny Makkelie a dirigere Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno di Europa League in programma giovedì 9 maggio alle 21 nella città ...

Conviene al Napoli partecipare Alla Conference League? Alla terza serie d’Europa? Il cerchio a Udine si è chiuso l’anno scorso, non ieri. In terra friulana si è consumata l’insostenibile pesantezza dell’essere il Napoli quest’anno. Ci perdoni ...

Giovedì a Bergamo la semifinale di ritorno dopo l'1-1 dell'andata in Francia NYON (SVIZZERA) - Sarà Jesús Gil Manzano a dirigere Atalanta-Marsiglia, semifinale di ritorno di Europa League in programma giovedì 9 maggio alle 21 a Bergamo (si parte ...

Europa League, Bayer Leverkusen-Roma: la rimonta giallorossa a quota 15 su Betaland - europa league, Bayer Leverkusen-Roma: la rimonta giallorossa a quota 15 su Betaland - ROMA - Serve un’impresa quasi impossibile alla Roma per raggiungere la finale dell’europa league 2023/24. Giovedì 9 maggio alle 21:00, alla BayArena, la squadra giallorossa deve battere gli invincibil ...

Inter, solo Taremi può bastare per la Champions Via Arnautovic per una punta top - Inter, solo Taremi può bastare per la Champions Via Arnautovic per una punta top - Le parole sono quelle di Lautaro, giusto di due giorni fa, a proposito del prossimo obiettivo: "Ora manca la Champions league". Il capitano non parla ... confezionato possa bastare per aggredire ...