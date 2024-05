ATP Roma - Darderi vince il braccio di ferro di tre ore con Shapovalov e vola al secondo turno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il riscatto di Luciano. L’azzurro debutta agli Internazionali d’Italia prendendosi la rivincita su Denisin una partita agonica, difficilissima e durata oltre tre ore nella rivincita del primodi Miami. Alla fine il numero 54 al mondo ha la meglio sul nordamericano, solita croce e delizia per i puristi, con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 e si garantisce ildel 1000 dicontro Mariano Navone. Non ci vuole molto a capire che la regolarità non sarà uno dei punti forti di questa sfida.ha enormi difficoltà sulla seconda di servizio, venendo costantemente aggredito dal suo avversario che, sappiamo bene, non è mai stato l’emblema dell’equilibrio tennistico nonostante una sensibilità comune a pochissimi. Il risultato sono ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Darderi-Shapovalov , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). L’azzurro è reduce dalla buona semifinale ottenuta al Challenger di Cagliari, in cui si è arreso soltanto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MARTERER (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-EVANS DALLE 19.00 14.32 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Shapovalov . Vi ringraziamo per aver scelto di ...

Darderi, debutto capolavoro con Shapovalov: vittoria al tiebreak del 3° set - darderi, debutto capolavoro con shapovalov: vittoria al tiebreak del 3° set - MASTERS ROMA - L'italo-argentino, al debutto assoluto al Foro Italico, fa impazzire il Centrale battendo in rimonta l'ex semifinalista Denis shapovalov con il p ...

Internazionali tennis, i risultati in diretta: Darderi vince la battaglia di 3 ore con Shapovalov, in campo Cobolli - Internazionali tennis, i risultati in diretta: darderi vince la battaglia di 3 ore con shapovalov, in campo Cobolli - Mercoledì 8 è il giorno in cui parte il tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d'Italia. E sono sei gli italiani in gara. Si parte con darderi alle 11 ...

Internazionali tennis, i risultati degli italiani oggi in diretta e dove vedere le partite - Internazionali tennis, i risultati degli italiani oggi in diretta e dove vedere le partite - Fresco di best ranking, salito al numero 54 del mondo grazie alla semifinale al Sardegna Open, il Challenger 175 di Cagliari, debutta contro Denis shapovalov che quest'anno l'ha sconfitto al primo ...