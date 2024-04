Atalanta-Liverpool | “la partita più importante della storia” | Gasperini riparte da… 0-0

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le Coppe Europee stanno entrando sempre più nel vivo. Mentre si attende lo spettacolo di questa sera tra City-Real e Arsenal-Baryern, in Italia si pensa già alle sfide di Europa League di domani. Il derby italiano tra Milan e Roma, con i rossoneri a cacciarimonta, e la sfida dell’contro il, regaleranno sicuramente forti emozioni. Pronto a dare la carica giusta ai suoi,ha così parlato alla stampa alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le parole dialla vigilia di“Le difficoltà le conosciamo, domani sida zero a zero, la nostra capacità dovrà essere quella di non pensare al risultato dell’andata, dovrà essere il nostro obiettivo“, queste le prime ...

