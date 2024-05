Leverkusen-Roma semifinale Europa League - 09-05-2024 ore 21 | 00 | formazion - quo -e, pronostici Ai giallorossi serve un’impresa per la finale

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 6 maggio 2024) Errore gigantesco di Karsdorp che spiana la strada per il vantaggio del, errore se possibile ancora più macroscopico di Abraham che neldi testa a porta vuota la spedisce sopra la traversa. Laall’andata ha fatto tutto ciò che non bisogna fare contro la squadra di Xabi Alonso ancora imbattuta in stagione InfoBetting: Scommesse Sportive e