La ricerca | finora la più ampia ad analizzare la sicurezza della salute dei neonati di madri sottoposte al vaccino contro il Covid-19 durante la gravidanza | è stata condotta su quasi 200 000 neonati in Svezia e Norvegia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 febbraio 2024) Vaccinazioneil-19 e: se ne è parlato molto e ancora le paure delle neo mamme non sono state completamente sedate. A dare, però, un’ulteriore conferma che vaccinarsi non sia associato ad alcun aumento dei rischi per iè un nuovo studio ditori svedesi e norvegesi, pubblicato sulla rivista JAMA.e infezioni: quali sono e come prevenire i rischi ...