(Di mercoledì 17 aprile 2024) Inarrestabile! Dopo il trionfale tour mondiale conclusosi lo scorso 6 aprile con un concerto sold out al Madison Square Garden di New York, la cantante italiana riceve un nuovo importantissimo riconoscimento internazionale. Lala menziona tra le 25 cantanti più influenti del 2024!è tra le 25piùLa, il periodico settimanale statunitense che tratta temi d’attualità su celebrità e storie d’interesse umano, ha elettotra le 25più influenti del 2024. Un ...

prima di Amici 23 Holden fece il deejay non solo alla festa del FanClub di Laura Pausini ma anche in alcuni live L'articolo Quando molto prima di Amici 23 Holden fece il deejay durante i concerti di ... (novella2000)

Le canzoni sexy piene di allusioni e doppi sensi, gli scontri con le colleghe, la gelosia verso il marito, la Pausini “ erede musicale”, la gelosia verso il marito, il dolore per il fratello Gianni ... (today)

La versione spagnola della rivista People ha eletto Laura Pausini come una delle 25 donne latine più influenti del 2024 L'articolo Laura Pausini , People la elegge una delle 25 donne più influenti ... (novella2000)

Laura Pausini tra le 25 donne latine più potenti degli Stati Uniti per la rivista People - Un nuovo importantissimo riconoscimento internazionale per Laura Pausini. La rivista People la menziona tra le 25 cantanti più influenti del 2024!superguidatv

La rivista People: “Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024” - La rivista People nella versione spagnola, istituzione della stampa in Nord America, ha eletto Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024.corriereromagna

Pausini è tra le 25 donne latine più potenti degli Stati Uniti - La rivista People nella versione spagnola, istituzione della stampa in Nord America, ha eletto Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024. Non era mai successo prima per una italiana. Insiem ...9colonne