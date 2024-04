L’operatore di stazioni di ricarica per veicoli elettrici ZES ed Electrip entrano nella rete globale di roaming intercharge di Hubject

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 5 aprile 2024) ZES, uno dei principali operatori di punti di(CPO) in Turchia; ed, il nuovo CPO nel mercato europeo, hanno annunciato una partnership commerciale con, il più grande fornitore mondiale di reti diper. L’accordo di partnership per ilEV, firmato giovedì 21 Marzo da ?. Sinan Ak (CEO diGlobal Ltd) e Christian Hahn (CEO di) permette a circa 4000ZES in Turchia e allein Italia, Francia, Bulgaria, Grecia, Croazia, Montenegro e Polonia di essere compatibili con centinaia di fornitori di servizi di e-mobilità in tutta Europa, offrendo agli automobilisti che guidano auto elettriche ...