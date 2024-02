Morto cadendo dal ponte della Martesana | un tecnico aveva denunciato | “Non sono stato creduto”

(Di martedì 27 febbraio 2024) caption id="attachment 91295" align="alignnone" width="1006" Andrea Elifani/caption"Penso sia il caso di sistemare il parapetto onde evitare che i pedoni, in particolar modo i bambini, possano cadere...

A Jesi un operaio è morto nello stabilimento della Cnh, dove si producono trattori. L'uomo era impegnato in lavori di manutenzione della copertura del tetto di ... (globalist)

È stata aperta un'indagine per la morte di Massimo Golino , l'avvocato e politico di 53 anni morto domenica 14 gennaio dopo essere caduto dal balcone della ... (today)

Angelo è morto a 13 anni dopo cinque giorni di agonia per essere caduto dalla sua sedia a rotelle all’uscita della scuola. L’operatore sociosanitario di 29 ... (thesocialpost)

Ragazzo precipita da un balcone e muore a Vasto: si indaga sulla caduta del 14enne: Successivamente il 14enne è stato trasferito all’ospedale al "Santo Spirito" di Pescara dove ieri sera è Morto a causa delle gravi lesioni causate dalla caduta che gli avevano procurato un grave ...ilmessaggero

Morto nel cantiere a Montebelluna, processo di Mattia Battistetti: «Gru montata male e irregolarità nel cantiere»: Sono queste, in sintesi, le tre cause che secondo il perito dell'accusa, hanno portato alla morte di Mattia Battistetti ... erano in corrispondenza del punto di caduta. Da ultimo, il consulente ha ...ilgazzettino

49enne cade dal balcone e muore sul colpo: tragedia a Morena: Un tragico incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 21 febbraio a Morena, a poca distanza dal Comune di Ciampino, ha spezzato la vita ad un uomo di ...castellinotizie