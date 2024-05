(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2024 –intorno a mezzogiorno in. Lesi sono sviluppate in unal terzo piano dello stabile al numero 49. In poco tempo il tratto dellafino a via Ponchielli è stato invaso dal fumo, mentre le persone all’interno dell’cercavano di spegnere il rogo., fumo nero da una finestra inI passanti hanno subito allertato i soccorsi e sul posto in poco tempo arrivati tre mezzi deidel, un’ambulanza e le volanti della polizia. Leerano fortunatamente circoscritte e i ...

Incendio a milano, fiamme in un appartamento di corso Buenos Aires: vigili del fuoco in azione - milano, 1 maggio 2024 – Incendio intorno a mezzogiorno in corso Buenos Aires a milano. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al terzo piano dello stabile al numero 49. In poco tempo il ...

Prandina a Padova, si parte. Sì alla progettazione del grande parco nel cuore della città - Per il secondo stralcio, invece, più interessante dal punto di vista architettonico – che riguarda la piazza su corso milano e il restauro degli edifici vincolati – c’è la volontà di promuovere un ...

Primo Maggio a milano, migliaia in corteo: in piazza Scala i sindacati e il concerto di Omar Pedrini - milano Repubblica 01-05-2024 10:30 CRONACA Primo Maggio a milano, migliaia in corteo: in piazza Scala i sindacati e il concerto di Omar Pedrini Migliaia di persone si sono radunate in corso Venezia a ...

