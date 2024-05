Antonio Ricci | I gioielli della Fagnani? Non sei una belva - sei una merla col collare Alla Ferragni non basta un milione di euro per l’integrità

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Pensavo che prima o poi sarebbe finita e, invece, ce n’è sempre una, ci si diverte. Questo è un periodo florido: Vannacci, Fassino,, non ci si annoia mai“, scherzain un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Il papà di Striscia la notizia analizza la realtà con ironia e commenta i casi del momento, a partire dpresunta pubblicità occulta dida parte di Francesca, evidenziata proprio dal tg satirico: “A me lasta simpatica, anche se fa di tutto per non esserlo, e la trovo molto brava. Ritengo da sempre che la tv non sia una finestra sul mondo, ma sul mercato, e voglio dimostrarlo. Soprattutto se in una trasmissione che si considera controcorrente e disinibita come Belve ci sono messaggi pubblicitari nascosti, che ...

(Adnkronos) – ''A me Francesca Fagnani sta simpatica e la trovo molto brava. Ritengo da sempre che la tv non sia una finestra sul mondo, ma sul mercato, e voglio dimostrarlo. La Fagnani indossa i gioielli senza citare il brand, perché non può, ...

Chi, l’intervista ad Antonio Ricci : “La Fagnani? Una merla con il collare. La Ferragni? Si è fatta male da sola. I miei bersagli? Sono sicuro che me li mandi Dio”. Sul numero di Chi in edicola dall’8 maggio Antonio Ricci , il papà di Striscia la ...

Claudio Baglioni: "Il battibecco con Battisti e De Gregori. Antonio Ricci Mi detesta, non so perché" - Claudio Baglioni: "Il battibecco con Battisti e De Gregori. antonio ricci Mi detesta, non so perché" - Il cantante racconta le sue origini e la sua vita in una lunga intervista al Corriere della Sera. "A 12 anni facevo il catechista ai bambini di sei.

Ravenna. Alla Biblioteca Oriani la presentazione del libro di Antonio Varsori sulla costruzione dell’Europa unita - Ravenna. Alla Biblioteca Oriani la presentazione del libro di antonio Varsori sulla costruzione dell’Europa unita - Alla Biblioteca Oriani un libro di antonio Varsori sulla costruzione dell’Europa unita in Sala Spadolini nella Biblioteca Oriani in via Corrado ricci 26 a ...

Antonio Ricci a ruota libera su Chiara Ferragni e Francesca Fagnani - antonio ricci a ruota libera su Chiara Ferragni e Francesca Fagnani - antonio ricci ha rilasciato una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi in cui ha parlato di Chiara Ferragni e Francesca Fagnani.