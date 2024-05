Anticipazioni Uomini e Donne | Petali Rossi Anche Per Asmaa!

(Di martedì 7 maggio 2024): nella registrazione che ha chiuso questa stagione del programma,è uscita dal programma insieme ad un cavaliere. Ecco che cosa è successo! È stata registrata l’ultima puntata di questa stagione di. Al centro dell’attenzione c’è stata la scelta di Daniele mail chiarimento finale tra Ida e Mario. Grandi novità peròper il Trono Over, cone Cristiano che hanno deciso di lasciare il programma insieme e di iniziare una frequentazione al di fuori.esce con Cristiano! A, nelle puntate in onda in questi giorni i ...

Ida Platano non ha scelto a Uomini e Donne . Subentrata come tronista a stagione iniziata, la ex dama è uscita di scena senza arrivare a una scelta tra Mario e Pierpaolo, gli unici corteggiatori rimasti. Ma poche ore fa sono uscite le anticipazioni ...

A Uomini e Donne il trono di Ida Platano è oramai in crisi. Dopo le diverse segnalazioni su Mario e le incomprensioni con Pierpaolo , la tronista ha deciso di non presentarsi proprio in studio. Prima però ha inviato un Video messaggio ai suoi ...

Nella nuova puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Ida Platano era assente in studio e i due opinionisti del dating show, Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno deciso di dire la loro su Mario Cusitore. Vediamo insieme cosa è successo!

a cura della redazione - a cura della redazione - Durante l'ultimo giorno di sacerdozio Padre Ruggero incontra uomini e donne della sua comunità per indirizzarli ad una vita migliore contro la cattiveria e l'abominio degli esseri umani ...

“Uomini e Donne”, chi è Riccardo del trono over Età, lavoro e dove vive - “uomini e donne”, chi è Riccardo del trono over Età, lavoro e dove vive - Riccardo è uno dei nuovi cavalieri del trono over di “uomini e donne”: ha fatto il suo esordio in trasmissione a maggio 2024. “uomini e donne”, chi è Riccardo del trono over Riccardo ha 43 anni, è or ...

