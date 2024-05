Ambiente - sviluppo urbano sostenibile | nuovo bando Fesr da 90 milioni di euro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Indetto un terzofinanziato dal Fondopeo diregionale () nell’ambito dellapean Urban Initiative. L’iniziativa mira a rafforzare e consolidare ulteriormente lonelle cittàpee. Ildotato di un importo finanziario pari a 90di, premierà i progetti volti a sperimentare soluzioni innovative nelle città per aiutarle a realizzare la transizione ecologica concentrandosi questa volta sulla transizione energetica per la creazione di sistemi energetici locali più economici, sicuri e puliti, e sulla tecnologia nelle città come strumento per migliorare i servizi pubblici, la governance urbana, la qualità della vita e ...

L’Amministrazione comunale di Padula ha pubblicato il bando per l’assegnazione di nuove risorse per finanziare lo sviluppo locale . Nello specifico, si tratta della seconda annualità del fondo complessivo di circa 169 mila euro, ripartito in tre ...

Da Onaosi sei nuovi bandi per ampliare il sostegno nei confronti dei figli dei contribuenti in condizioni di svantaggio - Da Onaosi sei nuovi bandi per ampliare il sostegno nei confronti dei figli dei contribuenti in condizioni di svantaggio - La Fondazione spiega di voler progressivamente ampliare e modellare con nuovi mirati interventi assistenziali, il sostegno nei confronti dei nuclei familiari dei contribuenti viventi nei quali siano p ...

Comunicato Stampa: A CORIGLIANO-ROSSANO, I RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI DELLA CITTÀ DI PIREO IN GRECIA - Comunicato Stampa: A CORIGLIANO-ROSSANO, I RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI DELLA CITTÀ DI PIREO IN GRECIA - al bando City-to-City exchanges, sostenuto dall’Iniziativa Urbana Europea per gli scambi da Città a Città, nell’ambito del programma, che ha come obiettivo quello far incontrare due città europee con ...

Fabriano Festival dell’Appennino, alla scoperta del territorio - Fabriano Festival dell’Appennino, alla scoperta del territorio - Tavole rotonde, promozione turische ed ambientale: tutto quello che c'è da sapere sul festival previsto dal 23 al 26 maggio ...