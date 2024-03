Padula | 169 mila € per lo sviluppo locale | via al bando Cimino alle Pmi | Occasione da non perdere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 26 marzo 2024) L’Amministrazione comunale diha pubblicato ilper l’assegnazione di nuove risorse per finanziare lo. Nello specifico, si tratta della seconda annualità del fondo complessivo di circa 169euro, ripartito in tre annualità, previsto dmisure di sostegno ai Comuni marginali, per finanziare nuove imprese commerciali, artigianali, turistiche e agricole, oppure attività già esistenti che avviino una nuova iniziativa economica nel territorio del Comune di, attraverso l’attivazione di nuovi e ulteriori codici Ateco. I contributi stanziati per la seconda annualità, del valore complessivo di 56euro, sono a fondo perduto e cumulabili con altre misure finanziarie. Anche in questo caso, il...