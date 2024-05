Altro raid al Gratosoglio Fallito blitz a mano armata Ipotesi rapinatore seriale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La zona è sempre quella. Il modus operandi pure. Al momento, però, l’che a colpire lunedì mattina (o meglio, a cercare di farlo) in via Feraboli sia stato lo stessoche ha sparato sabato sera in via Baroni 11 va ancora corroborata dall’inchiesta della polizia, che sta indagando su entrambi gli episodi avvenuti in zona. Stiamo ai fatti. Qualche minuto dopo le 9, un uomo, con volto parzialmente coperto, fa irruzione nel negozio "Fattoria del Casaro" al civico 33, tira fuori una pistola e minaccia il titolare, un cinquantaquattrenne italiano, per farsi consegnare i soldi che ha in cassa. In quel momento, arriva la moglie del commerciante, che si mette a urlare e riesce a mettere in fuga l’aggressore, che per fortuna non utilizza l’arma che aveva con sé. Poco dopo, parte la chiamata al 112 per denunciare ...