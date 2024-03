Medaglie d’oro | altro che “manganellatori” | addio al poliziotto-eroe Nicola Barbato | ferito da un rapinatore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 9 marzo 2024) Era intervenuto con un collega per sventare una richiesta estorsiva, nella zona di Fuorigrotta, a Napoli. Il criminale sparò e lo ferì gravemente:coraggioso, rimase paralizzato, il presidente Mattarella andò a trovarlo in ospedale quando ancora era in coma farmacologico, poi, una volta ripresosi, lo aveva insignito la Medagliaal valor civile. Ieri, il sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Napoli, è morto per le conseguenze di una polmonite: la notizia ha generato grande commozione sia tra i colleghi che tra le autorità istituzionali e politiche. Numerosi sul web i messaggi di cordoglio alla famiglia e i ricordi dei colleghi che l’hanno conosciuto e con quali è stato impegnato nella lotta contro ...