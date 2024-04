Cina | nuovo virus delle scimmie | l’allarme degli scienziati | “mortalità all’80%”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Uninspaventa tutto il mondo. Un uomo di 37 anni è in condizioni critiche dopo aver contratto l’herpes B, conosciuto come il ‘’. A quanto pare, il contagiato è avvenuto durante una visita in un parco di Hong Kong. L’uomo dice di essere stato graffiato da una scimmia.Leggi anche: Vaiolocaso a Firenze Il paziente ha avuto una febbre altissima e ha perso conoscenza. Solitamente, i sintomi di questocompaiono dopo 3-7 giorni dal contagio e ricordano molto quelli del Covid-19: affaticamento, febbre e dolori muscolari. I sintomi Col passare del tempo, se non si trattano questi primi sintomi, insorgeranno difficoltà respiratorie, dolore all’addome e ...

Cina e Russia "si sono unite per forgiare un nuovo percorso di coesistenza armoniosa e di cooperazione vantaggiosa per tutti tra i principali Paesi, che ha portato benefici anche ai loro popoli e ha ... (quotidiano)

Cina-El Salvador: vicepresidente Han, pronti a rafforzare scambi lungo Nuova via della seta - La Cina vuole approfondire la cooperazione con El Salvador lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), intensificare ...agenzianova

nuovo missile "Mako" per i caccia Usa: cosa può fare il muovo sistema ipersonico - Lockheed-Martin ha presentato il primo missile ipersonico capace di essere trasportato internamente dagli F-35, il "Mako" ...ilgiornale

Tajani vede ministro cinese, primo approccio dopo disdetta Belt&Road - Roma, 11 apr. (askanews) – Una Commissione economica mista Italia-Cina dal significato particolare, dopo la decisione italiana di non rinnovare l’intesa sulla Nuova Via della Seta (Belt and Road) e in ...askanews