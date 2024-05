Aldo Moro - il nipote | I suoi ideali non moriranno mai

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - "L'interezza della grandezza dell'insegnamento dideve ancora, in larga misura, essere compresa". Così Lucadell'ex presidente del Consiglio e leader della Democrazia Cristiana rapito e ucciso dalle Brigate Rosse quarantasei anni fa, ricorda all'AGI la figura del nonno materno, a poche ore dalla ricorrenza del ritrovamento del corpo senza vita in via Caetani, a Roma, il 9 maggio del 1978. "Un uomo mite, un uomo buono, un uomo saggio - sottolinea -.pacificatore e costruttore di pace,guerriero di pace". "Con un profondo e grandissimo amore per la verità che definiva "luminosa e armonizzatrice", o ancora, "la verità che è più grande di noi", "la verità che a qualunque costo dobbiamo servire" ...

I giovani, il voto e il futuro: intervista al senatore Etelwardo Sigismondi - I giovani, il voto e il futuro: intervista al senatore Etelwardo Sigismondi - 06:00 Fortezza Italia, a cura di Andrea Billau 06:30 Primepagine, a cura di Cristiana Pugliese 07:00 Rassegna di geopolitica, a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale, a cura di Da ...

Incidenti sul lavoro nel Casertano: 54enne cade dal tetto di un capannone e muore - Incidenti sul lavoro nel Casertano: 54enne cade dal tetto di un capannone e muore - Il fenomeno è già stato segnalato all'autorità competente". E ora è viale aldo moro a rilanciare l'allarme: i post su Facebook "che promettono abbonamenti gratuiti per bus o treni regionali per tutti ...

Abbonamenti bus e treni gratis per residenti in Regione: la truffa riempie i social - Abbonamenti bus e treni gratis per residenti in Regione: la truffa riempie i social - Da viale aldo moro l'allerta, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute a Tper e all’Urp a partire dal 30 aprile scorso ...