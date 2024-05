Ag Guardiola | 'Adora il Bayern - ma un ritorno non è un'opzione Vuole restare al City quest'estate'

Serve una grande prova al Real Madrid per approdare in semifinale di Champions . In un quadro dei quarti molto equilibrato nelle quote , la sfida...

Se si potesse infilare il calcio in un tubetto probabilmente sulla confezione troveremmo scritto Manchester City-Real Madrid. Va in scena questa sera alle 21 (Prime video) un puro concentrato di pallone per la sfida di Champions con le due squadre ...

Quando si giocherà la finale di Champions League Ecco data, orario e tutte le info - Quando si giocherà la finale di Champions League Ecco data, orario e tutte le info - La Champions League 2023/24 si avvicina all'epilogo: ecco quando si disputerà la finale, in quale città e l'orario del calcio d'inizio ...

Inter e Milan, il grande rimpianto Champions: non essere in finale al posto del Borussia Dortmund - Inter e Milan, il grande rimpianto Champions: non essere in finale al posto del Borussia Dortmund - Vedere il Borussia Dortmund in finale di Champions League aumenta i rimpianti europei di Inter e Milan. Esattamente un anno fa era la vigilia dei derby in semifinale,.

Ranking Uefa, come cambia la classifica: la posizione della Juve - Ranking Uefa, come cambia la classifica: la posizione della Juve - Un'italiana guadagna posizioni e il Dortmund insidia Inter e Roma: ecco le prime cinquanta squadra della graduatoria ...