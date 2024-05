Afol cerca tutor freelance. Orientamento per partite Iva - afol cerca tutor freelance. Orientamento per partite Iva - afol Met cerca consulenti a Milano per erogare servizi dote Gol. Requisiti: laurea, esperienza nel settore e formazione in orientamento e politiche del lavoro. Contratto partita Iva, 20 ore ...

Gli "speed date lavoro" di Afolmet per chi cerca una nuova professione - Gli "speed date lavoro" di afolmet per chi cerca una nuova professione - A Cesano Boscone, il "Red Point" di afolmet offre opportunità di formazione e lavoro per giovani e chi cerca una svolta professionale. Incontri, test attitudinali e colloqui per trovare la propria str ...

La Rsa aprirà in autunno: 50 persone da assumere - La Rsa aprirà in autunno: 50 persone da assumere - Si cerca personale da impiegare nella nuova rsa di via Gorky che, oggi in fase di realizzazione, aprirà i battenti in autunno. Il Comune ha siglato un protocollo di collaborazione con afol ...