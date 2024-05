afol cerca tutor freelance. Orientamento per partite Iva - Consulenti/tutor politiche attive Sede di lavoro: Milano e hinterland. Codice offerta afolmet: 77147. Contratto: partita Iva, impegno 20 ore settimanali. afol Met ricerca consulenti che si occuperann ...

Continua a leggere>>

Orientamento all’impiego: si cercano specialisti - afol Metropolitana cerca Specialista del mercato del lavoro tramite selezione pubblica per laureati magistrali o a ciclo unico. Scadenza domande: 13 maggio 2024. Informazioni su afolmet.it.

Continua a leggere>>

La Rsa aprirà in autunno: 50 persone da assumere - A San Giuliano si cerca personale per la nuova rsa di via Gorky, in collaborazione con afol Metropolitana e il gruppo Gheron. Priorità ai residenti locali. Formazione e supporto per le assunzioni.

Continua a leggere>>