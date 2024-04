Crescono le retribuzioni a marzo +0,3% su mese - +3% su anno

(Di martedì 30 aprile 2024) La retribuzione oraria media nel periodo gennaio-2024 è cresciuta del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'indice dellecontrattuali orarie a2024 segna un aumento dello 0,3% rispetto alprecedente e del 3,0% rispetto a2023. Lo comunica l'Istat nell'aggiornamento flash sue Contratti. L'aumento tendenziale delleè stato del 4,7% per i dipendenti dell'industria, del 2,6% per quelli dei servizi privati e dell'1,6% per i lavoratori della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono: legno, carta e stampa (+8,5%), credito e assicurazioni (+7,1%) e settore metalmeccanico (+6,1%). L'incremento è invece nullo per farmacie private, pubblici esercizi e alberghi, ...

Movimentazione in tilt alla Marcegaglia di Ravenna per lo sciopero nazionale per il rinnovo del contratto della logistica - “Movimentazione in tilt, oggi, alla Marcegaglia di Ravenna per lo sciopero nazionale per il rinnovo del contratto della logistica, proclamato da SGB con tutti i sindacati di base. Sono circa 400 i lav ...

