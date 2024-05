Divorzio tra l’Arezzo e il Direttore Generale Paolo Giovannini

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Appena trascorse le prime 24 ore dall’uscita dai play-off della squadra amaranto, giunge un annuncio ufficiale che ha scosso gli appassionati del calcio. La SS Arezzo ha annunciato ilcon il, in seguito a una decisione inaspettata e di comune accordo. La rottura arriva dopo solo pochi mesi dall’accordo decennale che legavaal club. Nel comunicato ufficiale diffuso dalla società, si parla di una necessità di riorganizzazione per perseguire gli obiettivi sportivi e aziendali dichiarati. Il Presidente Guglielmo Manzo ha espresso gratitudine per il contributo dinella costruzione di una squadra organizzata, capace di raggiungere risultati sportivi nel rispetto dei limiti economici. Dal canto suo, ...