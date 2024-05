A1 Riaperto tratto compreso tra Orte e bivio con D18

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Poco dopo le 17 sulla A1 Milano-Napoli, è statoiltrae ilcon la D18 Diramazione Roma nord, precedentemente chiuso a causa di un incidente al km 520 che ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone. Sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni per la risoluzione dell’evento da parte dei soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su due corsie e si registrano 7 km di coda, in diminuzione verso Roma. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, si consiglia di uscire adpercorrere la viabilità ordinaria e raggiungere Roma attraverso il GRA. Lo comunica Autostrade. (Com/Red/ ...

Frana in via Torno, lavori notturni per la messa in sicurezza. Ancora fuori casa le persone evacuate - Frana in via Torno, lavori notturni per la messa in sicurezza. Ancora fuori casa le persone evacuate - Via Torno a Como, dopo la frana la strada è stata riaperta ma le famiglie evacuate per sicurezza restano fuori ...

Riapre il valico di Rafah per gli aiuti, si tratta al Cairo - Ascolta - Riapre il valico di Rafah per gli aiuti, si tratta al Cairo - Ascolta - Il valico di Rafah, ora sotto il controllo dell’esercito israeliano e attraverso cui passano gli aiuti per la popolazione civile di Gaza, dopo l’insistenza degli Stati Uniti è stato riaperto oggi in m ...

Gli Stati Uniti hanno bloccato l'invio di armi a Israele. Riaperto il valico di Kerem Shalom per gli aiuti umanitari - Gli Stati Uniti hanno bloccato l'invio di armi a Israele. riaperto il valico di Kerem Shalom per gli aiuti umanitari - Un alto funzionario dell'amministrazione Biden ha confermato la notizia della settimana scorsa: un totale di 3.500 bombe non sono state spedite per il ...