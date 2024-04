Riaperto tratto ferrovia Caserta-Foggia dopo la frana in Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDa questa mattina è stata riaperta la circolazioneria sulla linea Roma-Bari-Lecce interrotta dal 12 marzo scorso sula causa di unache aveva interessato la Galleria Starza, ad alcune centinaia di metri dalla stazione di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. In meno di un mese sono stati portati a termine interventi complessi che hanno visto protagonisti tecnici e operai di Rfi che in queste settimane hanno lavorato senza sosta per rimuovere lo smottamento che aveva bloccato il collegamentoria provocando disagi anche alla circolazione stradale sulla Statale 90 delle Puglie. La galleria sarà protetta da sensori di ultima generazione per il monitoraggio da remoto. Trasporti, Ferrante (Mit): “Riapre linea ...