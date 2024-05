È Allerta in Veneto per le abbondanti precipitazioni. Il parco del Retrone a Vicenza è stato chiuso al pubblico martedì per paura di allagamenti , mentre continuano a preoccupare i fiumi : il Retrone ha superato quota 3 metri martedì pomeriggio. Le ...

Italia messa in croce dal maltempo: allagamenti e fiumi in piena, frane e neve . Allerta rossa in Veneto . Le foto di un Paese che ha di nuovo paura

A Vicenza l’adunata degli Alpini: pronti due uffici mobili per eventuali denunce, uno operativo anche di notte - A vicenza l’adunata degli Alpini: pronti due uffici mobili per eventuali denunce, uno operativo anche di notte - Uffici mobili di polizia, carabinieri e polizia locale verranno allestiti in piazza de Gasperi e piazza Biade, a vicenza, considerati punti strategici ... La postazione di piazza Biade sarà operativa ...

Truffe online con false vendite di auto, raggiri anche ad Arezzo - Truffe online con false vendite di auto, raggiri anche ad Arezzo - Quattro persone arrestate dai carabinieri per averorganizzato una rete di truffe online con false vendite di auto ...

Una passione senza limiti: record di tifosi in casa e anche in trasferta - Una passione senza limiti: record di tifosi in casa e anche in trasferta - C’è un indubbio vincitore, nel campionato dell’Ancona appena concluso, e si chiama pubblico. I numeri allo stadio Del Conero, ma anche e soprattutto in trasferta, lo dimostrano e sono la testimonianza ...