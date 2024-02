Allerta rossa in Veneto e Vicenza sott' acqua | fiumi a rischio piena Ma anche neve e frane | foto dall' Italia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)messa in croce dal maltempo: allagamenti einin. Ledi un Paese che ha di nuovo paura

(Adnkronos) – E' Allerta meteo rossa oggi, mercoledì 28 febbraio, in Veneto a causa dell'ondata di forte maltempo che sta interessando la regione ormai da 24 ... (periodicodaily)

Scuole chiuse nella città e in diversi comuni. Le previsioni per oggi nella Regione, cosa dice la Protezione Civile E' Allerta meteo rossa oggi, mercoledì 28 ... (sbircialanotizia)

Il sindaco di Vicenza , Giacomo Possamai: "Ci sono varie segnalazioni di allagamenti in città, soprattutto di cantine, ci sono tante strade chiuse. La ... (fanpage)

Maltempo, colpo di coda: dal Veneto alla Toscana, la situazione: Numerose frane hanno colpito la Liguria, nella giornata di ieri per ora sotto l'acqua, mentre in Veneto la Protezione civile ha emesso l'Allerta rossa disposta per oggi dal Comune di Vicenza la ...teleborsa

Cronaca meteo diretta - Maltempo Veneto. Allerta meteo rossa a Vicenza, allagamenti estesi nella provincia - Video: CRONACA, si registrano allagamenti estesi nel vicentino, dove vige un'Allerta meteo rossa per le precipitazioni che non stanno dando tregua alla provincia. Qui siamo nell'area tra Ca' Perse e Ca' ...3bmeteo

Sara Buratin, che fine ha fatto il compagno Alberto Pittarello Le ferie, il furgone nel fiume, il possibile movente: cosa sappiamo: Poi un furgone Nissan da lavoro e un corpo, quello di Alberto Pittarello, che i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando nel letto del Bacchiglione, tra correnti forti e piene di una giornata ...ilmattino