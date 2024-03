Ramadan | prof musulmano a Valditara | difendo crocefisso in aula | eppure siamo considerati minaccia Spesso studenti musulmani sono maggioranza Lettera

Delhi, studenti cristiani accompagnano gli amici musulmani nel Ramadan - Nell'anno in cui il mese sacro islamico e la Quaresima si sovrappongono un'iniziativa di dialogo interreligioso tra Roma e l'India coordinata da Gaetano Sabetta e Nadjia Kebour d ...asianews

Milano, scuola chiude per festa di fine Ramadan. Salvini: “Inaccettabile, contro i nostri valori” - Milano, scuola chiude per festa di fine Ramadan. Salvini: “Inaccettabile, contro i nostri valori”(Adnkronos) – "Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici, come i crocifissi nelle aule, per p ...sulpanaro

Pioltello, scuola chiusa per Ramadan. Parla il preside: “La politica non c'entra, qui lavoriamo per l'integrazione” - Pioltello (Milano) – “La chiusura della scuola per il fine Ramadan Un momento di festa in una scuola, nei numeri e nei fatti, multietnica e inclusiva. Non per un solo giorno: ma tutto l'anno”. Tiene ...informazione