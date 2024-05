Zest - exit dalla startup Futura

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio 2024 –S.p.A. (o “Società”), leader di mercato in Italia negli investimenti pre-seed e seed Venture Capital, nell’accelerazione di, nel supporto allo scale-up e nel Corporate Venturing comunica l’.La primadiha generato un ritorno

A un anno dall’annuncio del progetto, che aveva poi ricevuto l’ok dei rispettivi cda lo scorso giugno, è arrivata in porto la nascita del campione italiano dell’investimento in Startup innovative. È stata creata infatti la nuova società Zest , ...

La fusione delle due società punta a creare un player europeo da 25 milioni di investimenti in un triennio. Il 31% dei ricavi arriverà dalla business innovation, in futuro c'è l'espansione all'estero

Il totale raccolto nei primi quattro mesi dell’anno è di 301,3 milioni . Nello stesso arco di tempo, lo scorso anno eravamo a quota 241,24. Presentata un'altra app di Ai in Italia, Maia. Le altre operazioni del mese

