Calciomercato Milan | Nicolò Zaniolo torna in Italia ma non a Milano…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 7 aprile 2024), il trequartista dell’Aston Villaè vicino al ritorno inma non ao: ecco la squadra… Ilsi prepara al prossimo, che si avvicina sempre di più. Quella dei rossoneri sarà una sessione che dovrebbe portare un colpo in ogni reparto. Se poi ci saranno delle occasioni, il club di via Aldo Rossi le coglierà sicuramente. A tal proposito,potrebbe prestore in. Sì, perché dopo i gravissimi infortuni ai legamenti di entrambe le ginocchia (rottura del crociato destro e sinistro) la carriera dell’ex Roma sembrava compromessa. Il giovane talento, però, non ha mollato e ha ritrovato la sua dimensione. E’, ...