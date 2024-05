Xiaomi cancella il nome Modena per la sua coupè - ma la posta sono i dazi Ue

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 7 maggio 2024) Niente “” per. Il big cinese degli smartphone torna sui propri passi e rinuncia a dare ildella città italiana culla della motor valley allaelettrica che segna il suo debutto nel mercato dell’auto. Essendo la vettura dicompletamente made in China, sarebbe infatti stato un altro caso per la norma contro l’Italian sounding. Praticamente come il nuovo Suv che Alfa Romeo produrrà in Polonia ma aveva chiamato “Milano” per ricordare le origini del Biscione. Davanti al muro del governo, Stellantis si è arresa e la chiamerà Juinior. Lo stesso è accaduto alladi, colpita prima dagli strali del sindaco della città emiliana Gian Carlo Muzzarelli e poi oggetto delle attenzioni del ministro delle Imprese Adolfo Urso, che sta conducendo ...