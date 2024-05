Dopo le polemiche - Xiaomi rassicura | non utilizzerà mai Modena come nome di auto o per marketing

(Di martedì 7 maggio 2024) L’utilizzo delda parte diaveva innescato un corollario di, con le istituzioni sul piede di guerra.spente dalla stessa azienda, che promette di non usare mai il terminepero pubblicità....

Niente elettrica Xiaomi "Modena", il Governo interviene ancora per il cambio nome - Niente elettrica Xiaomi "modena", il Governo interviene ancora per il cambio nome - Una nuova polemica si è scatenata attorno all'uso di nomi italiani associati a prodotti non realizzati nel Bel Paese, mettendo stavolta nel mirino il colosso cinese dell'elettronica, Xiaomi. La contro ...

Xiaomi rinuncia al nome Modena per la sua nuova auto elettrica - Xiaomi rinuncia al nome modena per la sua nuova auto elettrica - Anche l'esecutivo italiano e il ministro Urso si erano scagliati contro Xiaomi, accusandola di aver utilizzato impropriamente il nome modena. La risposta di Xiaomi In risposta alle polemiche, Xiaomi ...