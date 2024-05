WWE | Sami Zayn cerca vendetta - ma in Arabia sarà Triple Threat Match per il suo Intercontinental Title!

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo delle burrascose settimane,hato ed ottenutonei confronti di Bronson Reed e Chad Gable, attaccando i due dopo pochi istanti dall’inizio del loroin programma a Raw. L’Champion ha assalito i due, scatenando una rissa che ha però visto rimanere in piedi solamente il gigante ex NXT, che ha messo a tacere proprio i due rivali nella corsa al titolo detenuto da colui che ha sconfitto GUNTHER a Wrestlemania XL. Da vero fighting champion, è stato proprio(dolorante) a chiedere di sfidare entrambi nella sua prossima difesa titolata, cheproprio inSaudita il prossimo 25 maggio, durante King & Queen of the Ring, il secondo premium live ...

Recentemente, Kenny Omega ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui è tornato a parlare di diversi temi caldi in maniera molto matura e rispettosa, dalle belle parole per Kurt Angle fino al suo rapporto con CM Punk post Brawl Out. ...

Judgment Day, quante novità! Ufficializzato il leader e un nuovo rinforzo - SPOILER - Judgment Day, quante novità! Ufficializzato il leader e un nuovo rinforzo - SPOILER - Il team babyface composto da sami zayn, Cody Rhodes, Seth Rollins & Jey Uso è arrivato per primo sul ring, ma il Judgment Day li ha raggiunti lì. Mentre Damian Priest, Finn Bálor, JD McDonagh e ...

La WWE annuncia i primi due match titolati per King & Queen of the Ring - La WWE annuncia i primi due match titolati per King & Queen of the Ring - Il PLE saudita della WWE comincia a prendere forma a Raw, dove vengono annunciati già i primi due match titolati per il ppv ...

Bologna pazza per Wwe Live: "Presto anche Raw e SmackDown" - Bologna pazza per Wwe Live: "Presto anche Raw e SmackDown" - “Presto porteremo Raw e SmackDown in Italia”. Il primo boato del pubblico italiano è per sami zayn, che apre la serata battendo Ludwig Kaiser e mantenendo l’Intercontinental Championship. Decisivo ...