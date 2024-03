WWE | La caccia di LA Knight prosegue a SmackDown | AJ Styles costretto a fuggire tra il pubblico

(Di sabato 30 marzo 2024) A WrestleMania uno dei match più importanti senza titoli in palio sarà quello tra LAe AJ. Col passare delle settimane la faida tra i due si è intensificata, al punto che la Megastar, pur di mettere le mani addosso al futuro avversario, si è recato fuori dalla sua abitazione finendo per essere arrestato dalla polizia per violazione di proprietà privata e aggressione. Il Phenomenal One sarebbe rimasto volentieri a casa ad allenarsi, ma questa settimana ha presenziato aed è successo l’inevitabile. “Non puoi scappare”è salito sul ring per parlare di quanto accaduto una settimana fa. L’ex WWE Champion ha dato la colpa ai fan per il comportamento di LA. Nonostante le rassicurazioni di Nick Aldis sull’assenza dall’arena di LA, ...

