Wafa | attacco Israele su Rafah - 8 morti

7.00 L'emittente araba Al Jazeera e l'agenzia di stampa palestinese Wafa riferiscono la morte di quattro persone e diverse altre ferite in un attacco israeliano che ha colpito una casa nel quartiere Talas Sultan della città di Rafah , nel sud della ...

Almeno 10 persone, tra cui sei bambini, sono state uccise in attacchi aerei notturni contro la città di Rafah: lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa . Fonti mediche hanno riferito che aerei da guerra israeliani hanno preso di mira una casa ...

Intensi bombardamenti a est di Rafah. Israele: "Attacchi mirati contro Hamas" - Intensi bombardamenti a est di rafah. Israele: "Attacchi mirati contro Hamas" - Guterres, attacco da terra a rafah sarebbe intollerabile "Un'invasione di terra a rafah sarebbe intollerabile, per le sue conseguenze umanitarie devastanti e per il suo impatto destabilizzante nella r ...

Fonti palestinesi, intensi bombardamenti israeliani a est di Rafah - Fonti palestinesi, intensi bombardamenti israeliani a est di rafah - "Ci sono state anche segnalazioni di veicoli militari israeliani che avanzavano verso la recinzione - sostiene wafa - del confine orientale della città, situato nell'estremo sud della Striscia di Gaza ...

Guerra in Medio Oriente Intensi raid israeliani su Rafah - Guerra in Medio Oriente Intensi raid israeliani su rafah - Fonti palestinesi citati da Ynet riferiscono di un «improvviso ingresso via terra nella parte orientale di rafah» di truppe israeliane ... Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale palestinese wafa.