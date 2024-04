Wafa | raid Israele a Rafah | 4 vittime

(Di martedì 16 aprile 2024) 7.00 L'emittente araba Al Jazeera e l'agenzia di stampa palestineseriferiscono la morte di quattro persone e diverse altre ferite in un attacco israeliano che ha colpito una casa nel quartiere Talas Sultan della città di, nel sud della Striscia di Gaza. Il bilancio dellenell'enclave palestinese dal 7 ottobre è di almeno 33mila morti e 76mila feriti, secondo il ministero della Sanità locale gestito da Hamas.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che 11 civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano contro la casa della famiglia Dhair nella città di Rafah , ... (quotidiano)

1.53 Per l'agenzia di stampa palestinese Wafa 5 persone sono morte in un bombardamento israeliano che ha colpito ieri sera un edificio del campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di ... (televideo.rai)

L'agenzia palestinese Wafa ha riferito che "oltre 29 persone sono state uccise e altre decine in un raid aereo su una casa a Gaza ". Secondo la stessa fonte la casa è quella "della famiglia ... (quotidiano)

Gaza, migliaia di sfollati palestinesi in marcia verso il Nord: "Vogliamo tornare a casa" - L'esercito israeliano ha usato mezzi di deterrenza per ricacciare gli sfollati che cercavano di rientrare al Nord. Altre 5 vittime in un attacco nei pressi di Nuseirat ...it.euronews

Biden, mi aspetto che l’Iran colpisca Israele a breve. Fmi, board conferma Georgieva - Ancora missili russi sull’Ucraina: distrutta una centrale elettrica vicina alla capitale. Sul fronte del Medio Oriente, sale l’allarme per un attacco dell’Iran a Israele: Lufthansa ferma i voli su Teh ...ilsole24ore

Biden: «Iran tenterà di colpire Israele a breve». E lancia un appello a Teheran: «Non lo fate» - L' Iran avrebbe comunicato agli Stati Uniti che risponderà all'attacco di Israele alla sua ambasciata a Damasco ma non in modo frettoloso. I Paesi occidentali e ...ilmessaggero