Running - risultati e ordine di arrivo Maratona Madrid 2024 | uno-due Etiopi - vince Tafa davanti a Bekele

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Non è arrivato il record della corsa, ma Mitkupuò essere comunque più che soddisfatto per aver vinto ladi. L’atleta etiope ha tagliato il traguardo in solitaria, laureandosi campione della 44esima edizione della celebre corsa sui 42,197 km tra le strade della città spagnola, che fa parte del circuito Rock ‘n’ RollSeries. Finale drammatico a, doveha faticato in maniera incredibile, a un certo punto quasi trascinandosi anche per via dei crampi. Il vantaggio sugli inseguitori era però ampio ed alla fine l’etiope è riuscito ad avere la meglio in 02:08:58, pur avendo perso quasi 3 minuti sulla proiezione che aveva a circa 7 km dal traguardo. Secondo posto per il connazionale Fikre, staccato di 11 ...