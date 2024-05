Vannacci dimostra di non comprendere affatto a cosa serve la scuola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) di Fiore Isabella Al Generale, da maestro pensionato dellaPrimaria, vorrei consigliare di astenersi dal parlare di disabilità, almeno fino a quando non avrà acquisito i principi portanti del termine inclusione educativa. Temo però che, su questa lunghezza d’onda, il generale non si siasintonizzato, nella comprensibile ansia di accreditarsi presso il viceministro Salvini, assurto da qualche tempo ad esperto pedagogo. In questa foga, disperatamente tuttologa, si è accodato, anche se in tutto questo c’è tanto di suo, al filone della pedagogia identitaria di matrice divisiva. “Mettere insieme le persone con prestazioni simili”, come vuole, non si presta ad altre interpretazioni se non all’idea di creare contesti educativi omogenei attraverso una selezione basata sulle diverse capacità di ...