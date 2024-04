Vasco Rossi premiato al Vittoriale | La canzone d’autore è arte moderna I concerti estivi saranno un pò più incaz**ti perché siamo tutti preoccupati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)si è presentato sul palco dell’anfiteatro deldi Gardone Riviera per ricevere il XV Premio del, conferito “a personalità di spicco, di diversi ambiti del sapere, che abbiano lasciato, e continuino a lasciare, una traccia importante del loro operato”. Il rocker si è soffermato a conversare con il pubblico, ricordando anche aneddoti legati alla sua esperienza scolastica: “Ho avuto una passione pazzesca per le canzoni fin da piccolo, ho amato le canzoni e le amo profondamente, ho amato i cantautori e ho imparato da loro il concetto di poesia,a scuola non lo avevo proprio compreso bene: bisognava ricordare a memoria, erano cose un pò vecchie. Insomma a me ‘la donzelletta vien dalla campagna’ non ha mai convinto. Mentre la...