Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2024 ore 08 | 45

(Di martedì 7 maggio 2024)DEL 7 MAGGIO 2025 ORE 8.30 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA EFIUMICINO E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIA.LE EST CODE SULLAFIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA DIREZIONE PAVONA INFINE PERCORRENDO VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULAR Servizio fornito da Astral