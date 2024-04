Via libera al Patto di stabilità dall’Eurocamera - quasi nessun italiano vota a favore

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 aprile 2024) Il nuovodiha ricevuto il viadefinitivo dell’Eurocamera di Strasburgo. Con 359 votivoli, 166 contrari e 61 astensioni, la direttiva per la nuova governance economica dell’Europa ha ricevuto l’approvazione dei presenti, ma non è mancato il braccio di ferro e le polemiche. Tra queste quelle degli europarlamentari italiani che si sono schierati contro ilastenendosi ondo contro la direttiva. Ok aldiIl voto decisivo per il viaal nuovodiè arrivato nella giornata di martedì 23 aprile 2024 a Strasburgo. L’Eurocamera, con 586 presenti, ha infatti detto la sua sulla nuova direttiva per la governance economica dell’Europa, la ...