Verstappen e Schumacher da brividi | storia pazzesca

Leggi tutta la notizia su pallacanestrobiella

(Di martedì 7 maggio 2024) Maxè sempre più il dominatore dell’attuale Formula 1 e i suoi numeri sono paragonabili a quelli del grande MichaelC’è in particolare un record che l’olandese ha da poco conquistato e che ha riportato alla mente il fenomeno tedesco. Proseguendo di questo passo il pilota della Red Bull rischia di riscrivere ladella Formula 1.come Michael(Pallacanestrobiella – ANSA)Se c’era un punto debole che si poteva riscontrare nel primo Maxera il giro secco. La pole position non rientrava nel novero delle qualità migliori messe in mostra dal cannibale olandese. In realtà con il passare degli anni anche questo aspetto ha subito un’importante modifica e ora i discorsi sono ben diversi. In totale il tre volte campione del mondo ha ...