F1 | GP Giappone 2024 | numeri | statistiche | curiosità La somma di “Hamilton + Verstappen”? Fa “Schumacher”!

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il quarto dei ventiquattro atti che compongono il Mondiale di Formula Unoandrà in scena nel fine settimana del 5-7 aprile a Suzuka, dove si disputerà la 38ma edizione iridata del Gran Premio del. Sarà però, a suo modo, una novità assoluta. Mai si è corso nel Paese del Sol Levante in primavera. Inizialmente si faceva tappa in terra nipponica tra fine ottobre e inizio novembre. Nel XXI secolo si sono leggermente anticipati i tempi, trasferendo la gara tra fine settembre e inizio ottobre. Non certo una mossa geniale, considerando come si sia andati a collidere con la cosiddetta “stagione dei tifoni”. Non a caso, i GP delfunestati dal maltempo si sono moltiplicati. Per ilsi è pertanto pragmaticamente deciso di trasferire l’appuntamento in un periodo dell’anno più propizio. Non è comunque ...