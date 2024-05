Varese - accoltella l’ex e uccide il padre accorso per difendere la figlia I fatti

(Di martedì 7 maggio 2024)ilperla. L’uomo era stato denunciato per stalking Un uomo di 40 anni è stato arrestato acon l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravi dopo aver aggredito la sua ex compagna Lavinia Limido e ucciso ildi lei. L’aggressione è avvenuta questa mattina intorno alle 13:00 in via Ciro Menotti. L’uomo, Marco Manfrinati, l’ha attesa all’uscita dallo studio del, Fabio Limido, un geologo di 71 anni. Manfrinati è un ex avvocato: si era incancellato dall’ordine professionale di Busto Arsizio prima che fosse avviato un procedimento disciplinare a suo carico. Il 40enne inera a ...

